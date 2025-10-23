Ce carnet vous permettra de conserver, dans un écrin de qualité, l'historique de vos tirages ou d'offrir et partager la sagesse du livre des changements avec vos amis grâce à des feuillets détachables. Posez votre question. Interrogez l'oracle. Ecrivez votre réponse. Le Yi King, classique de la sagesse chinoise, est un outil incontournable d'aide à la décision. Face aux circonstances toujours changeantes de la vie, il est utilisé depuis des millénaires pour éclairer les moments de doute, de choix et de transition en proposant une compréhension du monde étonnamment moderne. Ce carnet vous permettra de conserver précieusement l'historique de vos tirages grâce à : - 54 fiches de tirages personnalisables à compléter. - Dont 24 détachables pour offrir des tirages à vos proches. - Une introduction pour vous aider à formuler vos questions et réaliser vos tirages pas à pas. - Le rappel du tableau des 64 hexagrammes et des 8 trigrammes dont les combinaisons sont au fondement de la sagesse du Yi King. Un outil intime et précieux pour vous connecter à votre intuition et vous aider à prendre les bonnes décisions grâce à la sagesse ancestrale du Yi King.