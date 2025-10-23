72 Saisons au Japon

Un voyage méditatif, ponctué de haïkus et superbement illustré par Manda, à la découverte des 72 micro-saisons du calendrier nippon, au coeur de l'intime relation qu'entretiennent les japonais avec la nature. Le rapport des Japonais à la nature interroge et fascine. Il se dévoile notamment à travers un calendrier singulier de 72 micro-saisons, où chacune est marquée par un infime changement - l'éclosion d'une fleur, le réveil d'un insecte, la fonte de la dernière neige. Les pétales s'envolent on aimerait savourer l'eau des brumes lointaines - Issa Grande connaisseuse de la culture nippone, Manda nous invite à plonger dans cette perception unique du temps où chaque détail compte, et à explorer chacun de ces instants fugaces rythmant le quotidien des Japonais. Manda est peintre et calligraphe. Elle a reçu en 2018 du gouvernement japonais l'ordre du Soleil levant - Rayon d'or et d'argent (l'équivalent du chevalier des Arts et des Lettres). Lorsqu'elle n'est pas en voyage, elle vit en Alsace, mais se dit citoyenne du monde des arts. "Manda fait preuve d'une remarquable maîtrise aussi bien dans l'exécution de la calligraphie que dans celle de la peinture. En choisissant un nombre restreint de couleurs, toujours en rapport avec les saisons, elle a réussi l'exploit d'exprimer la sensibilité japonaise, y compris celle propre à l'esprit zen". - Maître Yamada Masa-Oki peintre-calligraphe, fondateur de l'association Hyô no kai à Nara