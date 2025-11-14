Inscription
#Essais

Apprenez facilement la langue des signes !

Chris Pavone

PLUS DE 800 SIGNES ILLUSTRES ET DES EXERCICES POUR VOUS ENTRAINER ! Dans cet ouvrage ludique et richement illustré, vous allez non seulement apprendre les bases de la langue, c'est-à-dire l'alphabet, la grammaire et la syntaxe, mais aussi découvrir l'étymologie insoupçonnée et fascinante de nombreux signes, comprendre comment vous servir de la langue des signes pour communiquer avec votre bébé avant même qu'il ne sache parler, ou encore vous exercer à utiliser vos expressions faciales et votre corps pour captiver et émouvoir vos auditeurs, tel un grand acteur hollywoodien ! TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR SANS JAMAIS OSER LE DEMANDER ! La langue des signes vous fascine ? Vous rêvez vous aussi de pouvoir parler uniquement avec votre corps, vos mains et vos expressions faciales ? De savoir communiquer secrètement en public, parler de loin, sous l'eau, à travers une vitre ? Ce livre est fait pour vous ! Entendant signant et animateur de la chaîne YouTube Apprenez la Langue des signes (@langue-des-signes), Chris Pavone vous livre les formidables découvertes qu'il a faites au fil des 15 dernières années dans le monde extraordinaire des sourds et de la langue des signes. Auteur de plusieurs livres aux Editions de l'Opportun, il anime également le compte X Tu sais pas quoi ? ! suivi par plus de 33 0000 personnes.

Chez L'opportun (Editions de)

|

Auteur

Editeur

L'opportun (Editions de)

Genre

langue des signes

Apprenez facilement la langue des signes !

Paru le 14/11/2025

495 pages

17,90 €

9782386710735
