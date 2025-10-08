Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Années 90

Hugo Image, Eva Bouts

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Alors, prêt à relever le défi et embarquer dans un voyage nostalgique ? Vous êtes fan des années 90 ou avez envie de replonger dans cette décennie unique ? Grâce à cette éphéméride, remontez le temps et (re)découvrez les moments forts qui l'ont marquée ! Chaque jour, testez vos connaissances en répondant à une question qui vous fera revivre les moments forts de la décennie ! Un challenge quotidien pour revoir ou apprendre tout ce qui a fait des années 90 une période incontournable.

Par Hugo Image, Eva Bouts
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Hugo Image, Eva Bouts

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Calendriers adulte

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Années 90 par Hugo Image, Eva Bouts

Commenter ce livre

 

Années 90

Hugo Image, Eva Bouts

Paru le 08/10/2025

736 pages

Hugo et Compagnie

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755681154
9782755681154
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.