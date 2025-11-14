D'espoir et de ténèbres

" L'espoir naît là où règnent les ténèbres les plus profondes". Cela fait un an que le monde d'Aria s'est effondré. Un an que son frère lui a été arraché. Chaque jour, Aria endure une existence douloureuse, incapable de trouver un sens à ce qu'il reste de sa vie. Mais alors que tout semble définitivement perdu, l'espoir renaît. Une vieille légende, transmise par sa grand-mère, resurgit dans son esprit : celle du Nécromancien, un être capable de ramener les morts à la vie. Poussée par la force de son chagrin, Aria part à la recherche de cet homme, dans un monde qui lui est totalement inconnu. Mais ce qu'elle ignore, c'est que le Passeur d'Ames, consumé par ses propres démons, est, lui aussi, à la recherche de quelque chose... et seule l'âme d'Aria pourra lui permettre de l'obtenir. Ensemble, ils s'engagent dans une quête dangereuse où chaque pas les rapproche un peu plus de la vérité. Mais quel que soit le Monde, la résurrection a un prix bien plus élevé qu'Aria ne l'imagine... Et l'amour pourrait bien être la clé de sa propre destruction. Originaire du sud de la France, Marine Aimar est autrice de romance et de romantasy, mais elle est aussi graphiste.