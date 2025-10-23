Inscription
#Essais

Chrétien de Troyes ou les langages de l'amour courtois

Jean-René Valette

ActuaLitté
Un ouvrage sur le concept de l' amour courtois à travers l'oeuvre de Chrétien de Troyes pour les enseignants, étudiants et curieux. Cligès est au programme de l'agrégation 2025-2026. Consacré au Chevalier de la charrette pour lequel G. Paris créa le concept d'amour courtois et aux quatre récits dans lesquels Chrétien de Troyes traite aussi du problème de l'amour et de la relation entre hommes et femmes en des constructions complexes, cet ouvrage entend montrer comment cet univers romanesque fractionné et articulé s'offre comme un espace dialectique où se distinguent et confrontent trois langages, la fine , la fole et la bone amor , selon ces mots devenus concepts. Car si les littératures d'oc et d'oïl du XIIe siècle forment le creuset d'une nouvelle érotique, l'amour que l'on dit courtois est aussi le produit d'une pensée critique, dont témoigne le capital herméneutique auquel il a donné lieu.

Par Jean-René Valette
Chez Honoré Champion

|

Auteur

Jean-René Valette

Editeur

Honoré Champion

Genre

Moyen Age - Critique littérair

Retrouver tous les articles sur Chrétien de Troyes ou les langages de l'amour courtois par Jean-René Valette

Commenter ce livre

 

Chrétien de Troyes ou les langages de l'amour courtois

Jean-René Valette

Paru le 23/10/2025

128 pages

Honoré Champion

10,00 €

ActuaLitté
9782380961416
