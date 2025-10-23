Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Nietzschéenne

Daniel Lesueur, Jeanne Loiseau, Nelly Sanchez

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le roman le plus célèbre écrit par Daniel Lesueur, figure emblématique de la littérature féminine du début du XXe siècle et de la cause des femmes. En 1908 paraît Nietzschéenne . Ce titre est sans doute le plus célèbre roman écrit par Daniel Lesueur (Jeanne Loiseau pour l'état civil, 1854-1921), figure emblématique de la littérature féminine du début du XXe siècle et de la cause des femmes. Et c'est de la condition féminine dont il est question dans cette intrigue, à travers le destin de Jocelyne Monestier, jeune femme mise au ban de la Société parce qu'elle fut compromise par un maître-chanteur. Sous couvert de relater l'histoire de cette héroïne généreuse, victime de l'ignorance dans laquelle ont confine les jeunes filles, c'est la manière dont elle s'est approprié la philosophie nietzschéenne qui est au coeur du roman. Les écrits du philosophe d'outre-Rhin l'aident en effet à tenir bon face aux préjugés dont elle est victime et à dominer son amour pour Robert Clérieux, jeune industriel, marié et père de famille. Ce roman est exceptionnel à plus d'un titre : si Daniel Lesueur y montre comment la pensée de Nietzsche peut aider à l'émancipation féminine, elle y illustre également une nouvelle conception du roman populaire. Daniel Lesueur ne fut pas seulement romancière, journaliste féministe et philanthrope, elle réfléchit à faire de son écriture un moyen de diffuser ses idées au plus grand nombre.

Par Daniel Lesueur, Jeanne Loiseau, Nelly Sanchez
Chez Honoré Champion

|

Auteur

Daniel Lesueur, Jeanne Loiseau, Nelly Sanchez

Editeur

Honoré Champion

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Nietzschéenne par Daniel Lesueur, Jeanne Loiseau, Nelly Sanchez

Commenter ce livre

 

Nietzschéenne

Daniel Lesueur, Jeanne Loiseau, Nelly Sanchez

Paru le 23/10/2025

320 pages

Honoré Champion

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782380961232
9782380961232
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.