Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Ménage à 3 Tome 3

Gisèle Lagacé, Dave Lumsdon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ménage à 3 suit la vie de Gary, un passionné de bandes dessinées, et de ses deux colocataires. Dans ce volume : Gary se retrouve en France entre deux mannequins hypnotiques ! Zii tente d'empêcher ses camarades de la séduire et de s'entretuer ! DiDi passe beaucoup de temps avec d'autres femmes nues pour quelqu'un qui n'est "pas bisexuelle" ... En plus, les frasques du fabuleux Dillon, de l'ex-star du porno Amber, de la thérapeute Kiley, et bien d'autres encore !

Par Gisèle Lagacé, Dave Lumsdon
Chez Komics initiative

|

Auteur

Gisèle Lagacé, Dave Lumsdon

Editeur

Komics initiative

Genre

Humour

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ménage à 3 Tome 3 par Gisèle Lagacé, Dave Lumsdon

Commenter ce livre

 

Ménage à 3 Tome 3

Gisèle Lagacé, Dave Lumsdon

Paru le 14/11/2025

344 pages

Komics initiative

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386030185
9782386030185
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.