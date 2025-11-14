Ménage à 3 Tome 3

Ménage à 3 suit la vie de Gary, un passionné de bandes dessinées, et de ses deux colocataires. Dans ce volume : Gary se retrouve en France entre deux mannequins hypnotiques ! Zii tente d'empêcher ses camarades de la séduire et de s'entretuer ! DiDi passe beaucoup de temps avec d'autres femmes nues pour quelqu'un qui n'est "pas bisexuelle" ... En plus, les frasques du fabuleux Dillon, de l'ex-star du porno Amber, de la thérapeute Kiley, et bien d'autres encore !