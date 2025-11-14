The Most Notorious Talker Tome 10

Noel rencontre secrètement Sieg, un Seeker de rang EX, et obtient finalement le droit d'utiliser sa notoriété pour organiser son symposium, à condition qu'il lui permette d'affronter Léo, un autre Seeker de rang EX. Mais une silhouette menaçante se dresse sur le chemin qui mènera les Wild Tempest jusqu'à leur régalia... De leur côté, Wolf et d'autres Seekers de rang B se préparent à fusionner leurs groupes pour fonder leur propre clan, poussés par les provocations de Noel, dont la progression semble inarrêtable. Mais pour choisir leur nouveau chef, ils devront... se battre ? ! Le jeune Talker continue de manipuler à sa guise les aventuriers les plus puissants dans ce dixième tome aux retournements de situation inattendus ! L'ascension du Talker est inarrêtable !!!