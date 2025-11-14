Inscription
#Manga

The Most Notorious Talker Tome 10

Jaki

ActuaLitté
Noel rencontre secrètement Sieg, un Seeker de rang EX, et obtient finalement le droit d'utiliser sa notoriété pour organiser son symposium, à condition qu'il lui permette d'affronter Léo, un autre Seeker de rang EX. Mais une silhouette menaçante se dresse sur le chemin qui mènera les Wild Tempest jusqu'à leur régalia... De leur côté, Wolf et d'autres Seekers de rang B se préparent à fusionner leurs groupes pour fonder leur propre clan, poussés par les provocations de Noel, dont la progression semble inarrêtable. Mais pour choisir leur nouveau chef, ils devront... se battre ? ! Le jeune Talker continue de manipuler à sa guise les aventuriers les plus puissants dans ce dixième tome aux retournements de situation inattendus ! L'ascension du Talker est inarrêtable !!!

Par Jaki
Chez Meian Editions

|

Auteur

Jaki

Editeur

Meian Editions

Genre

Seinen/Homme

DOSSIER - Pour Noël, offrez-vous une cure d'imaginaire

The Most Notorious Talker Tome 10

Jaki

Paru le 19/11/2025

196 pages

Meian Editions

6,95 €

ActuaLitté
9782385038045
© Notice établie par ORB
