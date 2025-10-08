Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Moins stressé !

Nadia Ivanova

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez chaque jour un conseil pour être... moins stressé(e) ! Si vous rêvez d'un peu de sérénité dans votre vie de stressé(e), cette éphéméride vous apportera les réponses indispensables à la parfaite zen attitude ! On respire profondément, on souffle, on se détend, on se relaxe... Des astuces infaillibles tous les jours pour arrêter de vivre à cent à l'heure, de passer à côté de l'essentiel et... de râler, pour le plus grand bonheur de vos proches ! Pour soi-même ou à offrir !

Par Nadia Ivanova
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Nadia Ivanova

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Calendriers adulte

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Moins stressé ! par Nadia Ivanova

Commenter ce livre

 

Moins stressé !

Nadia Ivanova

Paru le 22/10/2025

736 pages

Hugo et Compagnie

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755680942
9782755680942
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.