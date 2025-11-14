Inscription
#Manga

School-Live! Tome 5

Norimitsu (Nitroplus) Kaihou, Sadoru Chiba

ActuaLitté
Les filles commencent à prendre des décisions plus mûres et à développer des stratégies pour s'assurer qu'elles puissent continuer à vivre à l'école de manière stable. Cependant, les tensions commencent à monter, non seulement entre elles, mais aussi avec les autres survivants qu'elles rencontrent, ce qui complique leur quotidien. Un quotidien paisible et périlleux... Le survival scolaire au succès retentissant !

Par Norimitsu (Nitroplus) Kaihou, Sadoru Chiba
Chez Meian Editions

|

Auteur

Norimitsu (Nitroplus) Kaihou, Sadoru Chiba

Editeur

Meian Editions

Genre

Seinen/Homme

School-Live! Tome 5

Norimitsu (Nitroplus) Kaihou, Sadoru Chiba

Paru le 19/11/2025

196 pages

Meian Editions

7,95 €

ActuaLitté
9782385036034
© Notice établie par ORB
