School-Live! Tome 5

Les filles commencent à prendre des décisions plus mûres et à développer des stratégies pour s'assurer qu'elles puissent continuer à vivre à l'école de manière stable. Cependant, les tensions commencent à monter, non seulement entre elles, mais aussi avec les autres survivants qu'elles rencontrent, ce qui complique leur quotidien. Un quotidien paisible et périlleux... Le survival scolaire au succès retentissant !