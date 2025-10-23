Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

De sang et d'or

Claude Fuilla

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après vingt ans au coeur de l'action au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, mais aussi en mission ou opération à l'étranger, Claude Fuilla anesthésiste-réanimateur, spécialiste de médecine d'urgence livre le récit de son parcours professionnel et revient sur les moments bouleversants de sa carrière. Sa profession hors du commun, lui a fait côtoyer des drames " de tous les jours " et d'autres, qui restent imprégnés dans la mémoire collective. Il est notamment intervenu sur la catastrophe de la gare de Lyon et le tremblement de terre en Arménie en 1988, la prise d'otages de la maternelle de Neuilly en 1993, la mort de la princesse de Galles en 1997, ou encore l'incendie de la rue de Provence en 2005 et puis le sauvetage miraculeux de Darlène, ensevelie 15 jours sous terre, lors du séisme d'Haïti en 2010. Dépassant le sensationnel, l'auteur nous propose de le suivre en traversant une vie de passion, d'engagement et de réflexion. On en ressort souvent ému, parfois secoué, mais toujours grandi. Pendant plus de quarante ans, le docteur Claude Fuilla a vécu au quotidien avec la souffrance et la mort, sans jamais cesser de croire en l'humanité. Il est parvenu ainsi à trouver de l'or au coeur de ces tragédies, celui-là même qui permet de continuer à vivre au milieu des pleurs et du sang.

Par Claude Fuilla
Chez Mareuil éditions

|

Auteur

Claude Fuilla

Editeur

Mareuil éditions

Genre

Exercice médicale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur De sang et d'or par Claude Fuilla

Commenter ce livre

 

De sang et d'or

Claude Fuilla

Paru le 23/10/2025

Mareuil éditions

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782372544504
9782372544504
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.