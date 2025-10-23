De sang et d'or

Après vingt ans au coeur de l'action au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, mais aussi en mission ou opération à l'étranger, Claude Fuilla anesthésiste-réanimateur, spécialiste de médecine d'urgence livre le récit de son parcours professionnel et revient sur les moments bouleversants de sa carrière. Sa profession hors du commun, lui a fait côtoyer des drames " de tous les jours " et d'autres, qui restent imprégnés dans la mémoire collective. Il est notamment intervenu sur la catastrophe de la gare de Lyon et le tremblement de terre en Arménie en 1988, la prise d'otages de la maternelle de Neuilly en 1993, la mort de la princesse de Galles en 1997, ou encore l'incendie de la rue de Provence en 2005 et puis le sauvetage miraculeux de Darlène, ensevelie 15 jours sous terre, lors du séisme d'Haïti en 2010. Dépassant le sensationnel, l'auteur nous propose de le suivre en traversant une vie de passion, d'engagement et de réflexion. On en ressort souvent ému, parfois secoué, mais toujours grandi. Pendant plus de quarante ans, le docteur Claude Fuilla a vécu au quotidien avec la souffrance et la mort, sans jamais cesser de croire en l'humanité. Il est parvenu ainsi à trouver de l'or au coeur de ces tragédies, celui-là même qui permet de continuer à vivre au milieu des pleurs et du sang.