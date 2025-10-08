Découvrez chaque jour un record improbable ! A combien s'élève le poids du record d'abeilles portées par un humain ? Combien de pièces compte la plus grande collection d'objets en lien avec le dessin animé Blanche-Neige ? Vous avez dit " records à la con " ? Oui, certes, mais surtout incroyables et d'un absurde inégalable ! Voici un florilège de records totalement fous, improbables mais bel et bien réels. Chaque jour, devinez un nouveau record ahurissant. La réponse est au verso, mais jouez le jeu et vous serez surpris !