Kengan Omega Tome 25

Ohma, Kôga et les autres se préparent intensivement aux combats Kengan qu'ils devront livrer contre la Vermine. Tandis que Nogi et les membres de l'Association Kengan discutent de la stratégie à suivre, Kazuo parvient à découvrir toute la vérité derrière "Celui qui lie"... Découvrez dans les pages de ce tome la raison pour laquelle Ohma et Ryûki sont si particulièrement ciblés et le combat entre Willem Wu de la Faction des Exilés de l'Ouest et une vieille connaissance... Quand resurgit une intense rivalité de sang !