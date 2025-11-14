Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Kengan Omega Tome 25

Sandrovich Yabako, Daromeon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ohma, Kôga et les autres se préparent intensivement aux combats Kengan qu'ils devront livrer contre la Vermine. Tandis que Nogi et les membres de l'Association Kengan discutent de la stratégie à suivre, Kazuo parvient à découvrir toute la vérité derrière "Celui qui lie"... Découvrez dans les pages de ce tome la raison pour laquelle Ohma et Ryûki sont si particulièrement ciblés et le combat entre Willem Wu de la Faction des Exilés de l'Ouest et une vieille connaissance... Quand resurgit une intense rivalité de sang !

Par Sandrovich Yabako, Daromeon
Chez Meian Editions

|

Auteur

Sandrovich Yabako, Daromeon

Editeur

Meian Editions

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Kengan Omega Tome 25 par Sandrovich Yabako, Daromeon

Commenter ce livre

 

Kengan Omega Tome 25

Sandrovich Yabako, Daromeon

Paru le 19/11/2025

192 pages

Meian Editions

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385032371
9782385032371
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.