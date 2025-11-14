Inscription
#Roman francophone

Swiftie

Paula Ringer

ActuaLitté
Dans une fiction politique décalée, Paula Ringer prend la route, lâche tout et quitte Vancouver où elle vit pour assister à un concert de Taylor Swift dans l'Arizona. Entre autofiction, confession et réinvention, l'autrice compose sous la forme d'un journal intime un road trip vibrant, à la croisée des chemins, entre Kerouac, Kafka et Imogen Binnie. Ce voyage sur la côte ouest est aussi la traversée d'un espace sonore : les albums de Taylor Swift. Dans ce récit marqué par l'influence des road-movies, il s'agit de raconter la route depuis un point de vue exclusivement féminin et féministe, de s'approprier des habitudes, des moeurs masculines. Le mythe américain de la route appartient dès lors à une jeune femme. La misogynie, l'homophobie, le retour de l'extrême droite, le droit à l'avortement remis en cause, Paula Ringer passe au crible l'Amérique d'aujourd'hui.

Par Paula Ringer
Chez Editions de la Variation

|

Auteur

Paula Ringer

Editeur

Editions de la Variation

Genre

Littérature française

Retrouver tous les articles sur Swiftie par Paula Ringer

Swiftie

Paula Ringer

Paru le 14/11/2025

150 pages

Editions de la Variation

16,00 €

ActuaLitté
9782383890539
