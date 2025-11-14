Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Cosy cosy

Collectif, Merci les livres

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un étui comportant 20 cartes épaisses à colorier avec des crayons ou des feutres à alcool, pour soi ou pour personnaliser ses correspondances, dans un univers cosy et vintage, signé Luisa. Personnalisez ces 20 cartes réalisées par l'illustratrice Luisa aux scènes cosy et cocooning pour exprimer votre créativité et apaiser votre esprit. Le papier, très épais, supporte à la fois crayons de couleur, feutre à alcool et peinture à l'aquarelle.

Par Collectif, Merci les livres
Chez Merci les Livres

|

Auteur

Collectif, Merci les livres

Editeur

Merci les Livres

Genre

Coloriages adultes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cosy cosy par Collectif, Merci les livres

Commenter ce livre

 

Cosy cosy

Collectif, Merci les livres

Paru le 14/11/2025

Merci les Livres

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383559719
9782383559719
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.