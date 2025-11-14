Un étui comportant 20 cartes épaisses à colorier avec des crayons ou des feutres à alcool, pour soi ou pour personnaliser ses correspondances, dans un univers cosy et vintage, signé Luisa. Personnalisez ces 20 cartes réalisées par l'illustratrice Luisa aux scènes cosy et cocooning pour exprimer votre créativité et apaiser votre esprit. Le papier, très épais, supporte à la fois crayons de couleur, feutre à alcool et peinture à l'aquarelle.