Jeux des différences

Un jeu des différences à résoudre chaque jour ! Voici une nouvelle année qui commence et vous avez décidé de jouer au jeu des différences pour vous détendre chaque jour ! Couleurs modifiées, éléments disparus ou ajoutés... Certaines images contiennent des différences subtiles ! A vous de les repérer ! Plongez-vous dès le 1er janvier dans ce défi. Bien sûr, la solution est au dos de l'image, mais ne la regardez pas avant de vous être un peu creusé la cervelle ! Alors, à vos crayons, prêts ? Jouez !