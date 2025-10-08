Inscription
#Essais

Jeux des différences

Hugo Image

ActuaLitté
Un jeu des différences à résoudre chaque jour ! Voici une nouvelle année qui commence et vous avez décidé de jouer au jeu des différences pour vous détendre chaque jour ! Couleurs modifiées, éléments disparus ou ajoutés... Certaines images contiennent des différences subtiles ! A vous de les repérer ! Plongez-vous dès le 1er janvier dans ce défi. Bien sûr, la solution est au dos de l'image, mais ne la regardez pas avant de vous être un peu creusé la cervelle ! Alors, à vos crayons, prêts ? Jouez !

Par Hugo Image
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Hugo Image

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Calendriers adulte

Jeux des différences

Hugo Image

Paru le 08/10/2025

736 pages

Hugo et Compagnie

12,50 €

9782755680188
© Notice établie par ORB
