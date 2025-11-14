Inscription
#Manga

Soleil d'hiver Tome 3

Ayumu Nagisa

ActuaLitté
Le Dieu Crow (alpha) est à présent marié avec un garçon humain Lucas (oméga). Attendant un bébé, tous deux décident de retourner au village natal de Lucas, mais ils apprennent que le corps d'oméga de ce dernier pourrait être en danger lors de l'accouchement... D'un autre côté, l'ami de longue date de Crow, Noé (alpha), leur révèle son lourd passé, pensant que toutes les souffrances de Lucas sont de sa faute... Plongés dans ce monde où Dieux et humains cohabitent, ils se dirigent tous deux vers une vie heureuse ! Le final émouvant de cette histoire mélangeant omegaverse et fantasy !

Par Ayumu Nagisa
Chez Boy's Love Editions

|

Auteur

Ayumu Nagisa

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

Soleil d'hiver Tome 3

Ayumu Nagisa

Paru le 19/11/2025

240 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

9782382765661
