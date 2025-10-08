Dans ce roman inédit et intimiste, Ursula K. Le Guin nous entraîne à Klatsand, petite ville côtière de l'Oregon, où les vies de femmes fortes et passionnées s'entrelacent au fil du siècle. A travers treize récits connectés, elle explore les thèmes de l'identité, du genre, de la création et de la transmission. Prose limpide, personnages bouleversants, ambiance douce-amère : Searoad dévoile une Le Guin plus réaliste, mais toujours profondément humaine. Un bijou hors genre, idéal pour élargir son lectorat au-delà des amateurs d'imaginaire. Avec une préface de Nina Léger.