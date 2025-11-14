Inscription
#Roman francophone

Skye

Céline E. Nicolas

Emmy Johnson avait des rêves plein la tête en intégrant cette maison d'édition à New York. Etre envoyée en Ecosse pour aider William Anderson à taper son manuscrit n'en faisait clairement pas partie. Il a beau être le roi incontestable du thriller, il n'est pour Emmy qu'un vieux snobinard acariâtre. Pourtant, lorsqu'elle débarque sur la magnifique île de Skye, elle ne peut cacher sa confusion. L'homme qui l'accueille n'est pas du tout celui qu'elle s'attendait à rencontrer. Bien que glacial, il est jeune, en plus d'être canonissime. Cependant, la bonne surprise s'arrête là, car William Anderson a lui aussi un objectif bien précis en tête : faire de la vie d'Emmy un enfer dans l'espoir de la chasser de son île. Emmy n'a toutefois pas dit son dernier mot, car sous les piques et les silences, elle perçoit un homme torturé qui l'attire bien plus qu'il ne le faudrait. Mais est-elle réellement prête à affronter les ténèbres qui sévissent dans le coeur de l'écrivain ?

Par Céline E. Nicolas
Chez Black Ink Editions

|

Auteur

Céline E. Nicolas

Editeur

Black Ink Editions

Genre

Romance sexy

Paru le 14/11/2025

354 pages

Black Ink Editions

19,00 €

9782379937392
