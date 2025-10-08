Les maladies mentales de l'adulte

Entre le modèle de la psychanalyse d'un côté et une vision issue des neurosciences de l'autre, cet ouvrage choisit une position médiane. En d'autres termes, Michel Godfryd maintient la classification traditionnelle des troubles mentaux en névroses et psychoses, tout en y incluant les références nécessaires concernant les classifications américaine (DSM-5) et internationale (celle de l'Organisation mondiale de la santé, la CIM-11). Cette démarche a le mérite de reconnaître le fait pathologique sans méconnaître la dimension humaine de la personne.