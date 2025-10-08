Inscription
#Essais

Les maladies mentales de l'adulte

Michel Godfryd

Entre le modèle de la psychanalyse d'un côté et une vision issue des neurosciences de l'autre, cet ouvrage choisit une position médiane. En d'autres termes, Michel Godfryd maintient la classification traditionnelle des troubles mentaux en névroses et psychoses, tout en y incluant les références nécessaires concernant les classifications américaine (DSM-5) et internationale (celle de l'Organisation mondiale de la santé, la CIM-11). Cette démarche a le mérite de reconnaître le fait pathologique sans méconnaître la dimension humaine de la personne.

Par Michel Godfryd
Chez Presses Universitaires de France - PUF

Auteur

Michel Godfryd

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Que-sais-je ?

Paru le 08/10/2025

10,00 €

9782715437067
