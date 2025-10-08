Inscription
#Essais

Le parfum

Jean-Claude Ellena

ActuaLitté
Les parfums répondent aux modes, sont le reflet d'une époque, la transcendent parfois. Ils sont aussi affaire de chimie, de marketing, de processus de fabrication et de commercialisation. Ils doivent respecter des normes de sécurité de plus en plus précises. Ils représentent un marché international de plusieurs milliards d'euros. Ils sont surtout affaire de création. A partir d'une palette de matières odorantes, Jean-Claude Ellena raconte comment fonctionne l'odorat et comment se compose un parfum. Il nous livre sa manière unique de créer une fragrance, de jouer avec nos souvenirs olfactifs pour rendre le parfum séducteur.

Par Jean-Claude Ellena
Chez Presses Universitaires de France - PUF

|

Auteur

Jean-Claude Ellena

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Que-sais-je ?

Le parfum

Jean-Claude Ellena

Paru le 08/10/2025

127 pages

Presses Universitaires de France - PUF

10,00 €

ActuaLitté
