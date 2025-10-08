Inscription
La comptabilité racontée aux juristes

Maurice Cozian, Pierre-Jean Gaudel

Un best-seller de la Collection Précis fiscal. Points clés de l'ouvrage : 1/ Vingt-quatre leçons illustrées par de nombreux exemples qui constituent autant d'exercices avec leur corrigé. 2/ Le style imagé et teinté d'humour des auteurs permet une approche plus aisée des différents mécanismes de la comptabilité. La pratique du droit des affaires nécessite non seulement de bonnes connaissances juridiques mais aussi une bonne maîtrise des techniques comptables et financières. Est-il réaliste, par exemple, de négocier l'acquisition d'une entreprise sans être capable de mener une rapide analyse financière de sa situation ou de réaliser une augmentation de capital sans en apprécier les conséquences comptables. Cet ouvrage a pour ambition de faire comprendre et faire aimer la comptabilité des entreprises aux professionnels du droit.

La comptabilité racontée aux juristes

Maurice Cozian, Pierre-Jean Gaudel

Paru le 21/01/2026

600 pages

LexisNexis

46,00 €

