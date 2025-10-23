Plus de 250 cartes postales anciennes des Bords de Marne à la Belle Epoque. Regroupant plus de 250 cartes postales du début du siècle, Les Bords de Marne d'antan propose une promenade au fil de la rivière pour redécouvrir son identité et son art de vivre il y a plus d'un siècle. L'ouvrage commence en remontant la Marne, de Charenton à Champs-sur-Marne en passant à Créteil, Champigny, Nogent, Joinville... Deux parties finales évoquent la vie quotidienne puis les loisirs et les fêtes le long des bords de la Marne à la Belle Epoque, âge d'or des guinguettes. Les cartes postales anciennes sont issues de la belle collection du musée de Nogent. Elles reprennent vie sous la plume entraînante de Jean-François Tifiou.