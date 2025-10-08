De l'autre côté de la mère

Nine était toute petite quand sa mère, Fiona, a fui sans plus jamais donner de nouvelles. Elevée par un père aimant mais silencieux, elle a grandi avec cette absence et ses questions. Des années plus tard, alors que Nine est elle-même sur le point d'accueillir son premier enfant, son père meurt. En triant ses affaires, elle découvre des cartes postales que sa mère lui a adressées jusqu'à son adolescence. Pour comprendre qui était cette Ecossaise éprise de liberté et d'indépendance, et pourquoi elle l'a abandonnée, Nine décide de partir à la recherche de Fiona, accompagnée de Pia, sa femme enceinte de quelques mois. De la côte brestoise à l'Ecosse, en passant par Londres et les Cévennes, ce roman sensible et haletant mêle les voix de Nine, de Pia et de Fiona. Il met en scène l'ambivalence de l'expérience maternelle et explore la transmission, la filiation ainsi que différentes manières de faire famille.