#Manga

Pack en 4 volumes

Margot Maillac, Natsuki Kizu

Uenoyama est un lycéen féru de guitares et de basket. Seulement, la passion qui l'animait semble s'être éteinte pour laisser place à un quotidien morne, rythmé par de simples siestes. Un jour, il tombe sur Mafuyu, qui s'est endormi à l'un de ses endroits favoris, une superbe guitare Gibson serrée contre lui. Ce dernier le supplie alors de la réparer et de lui apprendre à en jouer. Si Uenoyama refuse catégoriquement au début, il finit par l'aider et va même jusqu'à l'intégrer dans son groupe. Il découvre derrière la candeur de Mafuyu un talent incroyable et bouleversant. Malheureusement, ce dernier est également hanté par un lourd traumatisme qui l'empêche de s'exprimer pleinement... - Pack de collection avec jaquettes effet or et gaufrage ! - Sans augmentation de prix !

Par Margot Maillac, Natsuki Kizu
Chez Taifu Comics

|

Auteur

Margot Maillac, Natsuki Kizu

Editeur

Taifu Comics

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

Pack en 4 volumes

Natsuki Kizu trad. Margot Maillac

Paru le 21/11/2025

640 pages

Taifu Comics

37,40 €

9782375065945
