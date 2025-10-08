Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Noël Mortel

Betty Piccioli

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Noël approche. Avec son nouveau groupe d'amis, Dorian se rend un soir illégalement dans un vieux château alsacien pour une exploration nocturne. La neige commence à tomber. L'endroit est magique. Mais la soirée vire au cauchemar lorsque Carla, une des filles du groupe, tombe du rempart et s'écrase en contrebas, morte. Que lui est-il arrivé ? A-t-elle glissé ? L'a-t-on poussée ? Ou bien les rumeurs selon lesquels le château serait hanté sont-elles fondées ? Tu incarnes Dorian, et si tu ne fais pas rapidement les bons choix, toi et tes amis pourriez bien ne pas survivre jusqu'à Noël...

Par Betty Piccioli
Chez Rageot

|

Auteur

Betty Piccioli

Editeur

Rageot

Genre

Suspense

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

DOSSIER - Pour Noël, offrez-vous une cure d'imaginaire

Retrouver tous les articles sur Noël Mortel par Betty Piccioli

Commenter ce livre

 

Noël Mortel

Betty Piccioli

Paru le 08/10/2025

320 pages

Rageot

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782700286946
9782700286946
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.