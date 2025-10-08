Noël Mortel

Noël approche. Avec son nouveau groupe d'amis, Dorian se rend un soir illégalement dans un vieux château alsacien pour une exploration nocturne. La neige commence à tomber. L'endroit est magique. Mais la soirée vire au cauchemar lorsque Carla, une des filles du groupe, tombe du rempart et s'écrase en contrebas, morte. Que lui est-il arrivé ? A-t-elle glissé ? L'a-t-on poussée ? Ou bien les rumeurs selon lesquels le château serait hanté sont-elles fondées ? Tu incarnes Dorian, et si tu ne fais pas rapidement les bons choix, toi et tes amis pourriez bien ne pas survivre jusqu'à Noël...