#Roman graphique

La fille dans l'écran

Lou Lubie, Manon Desveaux

Coline vit en France et rêve de devenir illustratrice. Ses recherches d'inspiration la conduisent à contacter Marley, une photographe installée à Montréal. De son côté, Marley a abandonné sa passion pour la photo pour se laisser porter par une vie sociale trépidante : un job alimentaire, un amoureux québécois... Les deux jeunes femmes que tout oppose vont tisser sur internet un lien plus fort que la distance et le décalage horaire, qui va grandir de façon troublante jusqu'à la rencontre...

Par Lou Lubie, Manon Desveaux
Chez Marabout

|

Auteur

Lou Lubie, Manon Desveaux

Editeur

Marabout

Genre

Romans graphiques

Paru le 29/10/2025

200 pages

Marabout

22,95 €

9782501196147
