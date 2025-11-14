Inscription
#Roman francophone

Les oubliés de l'île Saint-Paul

Dominique Le Brun, Brun dominique Le

Déposés là par des armateurs du Havre afin d'exploiter leurs pêcheries, six hommes et une femme enceinte débarquent en mars 1930 au bout du monde, sur l'île Saint-Paul. Une île de 3 km sur 2, à des jours de mer de la première terre habitée, battue par les vents dans ce Grand Sud inhospitalier, qui sera aussi pour la plupart leur tombeau. Le ravitaillement promis n'arrivera jamais, et c'est plusieurs mois qu'il leur faudra attendre, dans la solitude et la faim. Les armateurs avaient fait faillite et personne ne pouvait venir les chercher ! Mais la mort, elle, n'attend pas... Dominique Le Brun revient sur la mécanique implacable de ces faits authentiques qui défrayèrent la chronique. Un épisode tragique qui résonne encore dans la mémoire collective, assorti ici de 40 documents d'archives et d'images originales de l'illustrateur Emmanuel Lepage, familier des TAAF. Les îles Saint-Paul et Amsterdam forment l'un des cinq districts des TAAF, les Terres australes et antarctiques françaises.

Par Dominique Le Brun, Brun dominique Le
Chez Locus Solus

|

Auteur

Dominique Le Brun, Brun dominique Le

Editeur

Locus Solus

Genre

Littérature française

Les oubliés de l'île Saint-Paul

Dominique Le Brun, Brun dominique Le

Paru le 14/11/2025

96 pages

Locus Solus

17,00 €

9782368335840
