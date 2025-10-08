Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Ecoute tes besoins, laisse parler ton coeur

Océane Onoratini

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ceci est une invitation au voyage intérieur... A la rencontre de vous-même. A travers ce livre pensé comme un journal intime, partez à la découverte, pas à pas et par le biais de vos émotions, de vos besoins méconnus ou négligés. En apprenant à mieux les comprendre et à les chouchouter l'un après l'autre, vous trouverez votre propre chemin vers le contentement et l'apaisement. A l'intérieur de ce livre compagnon, découvrez : - des questionnements auto-thérapeutiques et des espaces pour vous exprimer en toute sécurité ; - des explications précises, besoin par besoin. Vous méritez de vous écouter, pour vivre en harmonie avec vous-même...

Par Océane Onoratini
Chez Marabout

|

Auteur

Océane Onoratini

Editeur

Marabout

Genre

Connaissance de soi

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ecoute tes besoins, laisse parler ton coeur par Océane Onoratini

Commenter ce livre

 

Ecoute tes besoins, laisse parler ton coeur

Océane Onoratini

Paru le 08/10/2025

224 pages

Marabout

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782501195867
9782501195867
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.