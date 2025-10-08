Ecoute tes besoins, laisse parler ton coeur

Ceci est une invitation au voyage intérieur... A la rencontre de vous-même. A travers ce livre pensé comme un journal intime, partez à la découverte, pas à pas et par le biais de vos émotions, de vos besoins méconnus ou négligés. En apprenant à mieux les comprendre et à les chouchouter l'un après l'autre, vous trouverez votre propre chemin vers le contentement et l'apaisement. A l'intérieur de ce livre compagnon, découvrez : - des questionnements auto-thérapeutiques et des espaces pour vous exprimer en toute sécurité ; - des explications précises, besoin par besoin. Vous méritez de vous écouter, pour vivre en harmonie avec vous-même...