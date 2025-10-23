Les dix renoncements qui ont fait la France

Une enquête historique menée par l'ancien commissaire européen qui résonne étrangement avec la situation politique actuelle. Partant du constat que la France semble avoir aujourd'hui renoncé à assumer sa place dans le monde, à maîtriser ses finances publiques, à faire face aux défis économiques et géopolitiques du monde contemporain, à répondre aux tensions qui traversent sa société, etc. Thierry Breton se demande si le " renoncement " ne faisait finalement pas partie de nos vieux travers, de nos héritages historiques, de notre psychologie collective... Son enquête historique l'a amené à exhumer dix situations de renoncement, où à chaque fois la France, par le biais de ses chefs d'Etat, gouvernements ou parlementaires, a renoncé à une valeur forte. Dans chaque chapitre, l'auteur restitue le contexte historique et les enjeux, étudie la/les décision(s) fatale(s) qui ont amené au renoncement et réfléchit à ce que nous avons perdu, provisoirement ou définitivement. Certains sont des renoncements de résignation, d'autres des renoncements de démesure où de très mauvais calculs ont été faits. Après une introduction présentant ces enjeux, le livre comportera dix chapitres historiques (les échos avec l'actualité se feront de plus en plus nets à mesure de la progression) et un onzième sur la situation actuelle, avec comme idée que si nous ne nous ressaisissons pas, ce onzième renoncement risque bien d'être fatal pour notre pays.