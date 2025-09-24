Inscription
#Essais

Le secret du dernier Templier

Jean-Luc Alias

ActuaLitté
Et si un nom oublié portait encore la lumière d'un monde effacé ? En 1311, un homme comparaît à Paris, lors du grand procès des Templiers. Son nom : Géraud de Causse, chevalier, commandeur d'une petite maison rurale du Quercy. Les archives se taisent après son témoignage. Mais un silence peut aussi être une trace. Née d'un passage oublié — celui où Géraud intervient pour défendre une femme nommée Guilherma — cette oeuvre prolonge le réel par la fiction. Elle explore ce qu'il advient d'un homme fidèle dans la tourmente, d'un témoin que l'Histoire efface, mais que la mémoire locale murmure encore. A travers chemins de campagne, chapelles ruinées et manuscrits perdus, cette fiction cherche un ton juste : celui d'un homme debout, humble et tenace. Un homme revenu du feu, non pour fuir, mais pour semer. Le secret du dernier Templier est un hommage aux voix effacées, aux gardiens silencieux, à ceux dont la foi s'écrit dans la ténacité d'un geste.

Par Jean-Luc Alias
Chez Saint-Léger éditions

|

Auteur

Jean-Luc Alias

Editeur

Saint-Léger éditions

Genre

Templiers

Le secret du dernier Templier

Jean-Luc Alias

Paru le 24/09/2025

178 pages

Saint-Léger éditions

14,00 €

ActuaLitté
9782385225438
© Notice établie par ORB
