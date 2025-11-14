Inscription
#Roman francophone

La fleur qu'il emporta

Irma Pineda

Dans ce recueil d'une cinquantaine de courts poèmes, Irma Pineda décrit les violences militaires contre les peuples indigènes.Face au silence laissé par les soldats qui ont brisé les siens, elle brandit ses mots à mains nues. Des mots profondément enracinés dans la terre et la mémoire de son peuple qui saignent, pleurent,interpellent, consolent, aiment et tissent contre toute espérance des liens d'humanité. Irma Pineda compose tous ses poèmes dans sa langue natale, le Zapotèque de l'isthme, qu'elle traduit ensuite en espagnol. C'est la poétesse et traductrice Christel Visée qui s'est chargée de la traduction française du recueil.

Par Irma Pineda
Chez Editions de La Crypte

|

Auteur

Irma Pineda

Editeur

Editions de La Crypte

Genre

Poésie

La fleur qu'il emporta

Irma Pineda

Paru le 14/11/2025

Editions de La Crypte

17,00 €

9782367390062
