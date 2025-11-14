La fleur qu'il emporta

Dans ce recueil d'une cinquantaine de courts poèmes, Irma Pineda décrit les violences militaires contre les peuples indigènes.Face au silence laissé par les soldats qui ont brisé les siens, elle brandit ses mots à mains nues. Des mots profondément enracinés dans la terre et la mémoire de son peuple qui saignent, pleurent,interpellent, consolent, aiment et tissent contre toute espérance des liens d'humanité. Irma Pineda compose tous ses poèmes dans sa langue natale, le Zapotèque de l'isthme, qu'elle traduit ensuite en espagnol. C'est la poétesse et traductrice Christel Visée qui s'est chargée de la traduction française du recueil.