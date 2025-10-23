Inscription
#Essais

Otage

Benjamin Briere

De violents coups contre la tôle de son van en pleine nuit, et la vie de Benjamin, touriste français venu visiter l'Iran, bascule à jamais. Arrêté par la République islamique d'Iran, frappé lors d'un simulacre de jugement, il est accusé d'espionnage et conduit à l'isolement durant de longs mois. Au gré des différentes prisons où il est transféré, isolé par la langue et privé du droit de contacter sa famille, Benjamin va devoir apprendre, pendant les trois années que durera son incarcération, à survivre en mobilisant les seules ressources dont il dispose : sa capacité à penser, imaginer et se souvenir. Face aux conditions de détention inhumaines et dégradantes, assimilables à de la torture, à la solitude forcée, à la folie d'un régime totalitaire, aux grèves de la faim, le témoignage carcéral de Benjamin est avant tout un hommage aux siens, au peuple iranien, et une ode obstinée à la liberté. Préface de Armin Arefi Postface de Nazila Maroofian

Genre

Criminalité

Otage

Paru le 23/10/2025

33 pages

22,00 €

9782221276778
© Notice établie par ORB
