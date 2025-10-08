Il était une fois un monde sauvage

Un beau livre de fin d'année, à la couverture scintillante, célébrant la force de la nature à travers vingt récits présentés comme des histoires à lire le soir. Des contes bien réels favorisant l'action, l'espoir et les rêves (au sens propre comme au figuré ! ). Vers un monde plus sauvage De nos jours, beaucoup d'espaces sauvages, ainsi que de nombreuses créatures, sont en danger. Malgré tout, il est essentiel de bien se le rappeler : nous avons de multiples raisons de garder espoir ! Cet ouvrage présente vingt récits de vrais projets menés dans le monde entier, qui s'appliquent à "réensauvager la planète" de diverses manières. Mais qu'entend-on exactement par "réensauvagement" ? Il s'agit d'essayer de réparer les dégâts, de ramener la vie sauvage aux endroits où elle prospérait auparavant. Parfois, cela implique de mettre la main à la pâte pour faire revenir les végétaux et les animaux dans une zone en particulier ; d'autres fois, il vaut mieux se mettre en retrait pour permettre à la nature de se guérir par elle-même. Un voyage inspirant Ces différentes histoires font voyager le lecteur autour du monde en lui permettant de découvrir le travail accompli pour aider la nature à se régénérer. Des petites fermes anglaises aux vastes prairies américaines, des forêts de bambou chinoises à la savane africaine, à la rencontre d'animaux époustouflants et de personnes extraordinaires. Peut-être que certains trouveront de l'inspiration dans ces contes (réels ! ) - tout comme dans la résilience de la vie sauvage et dans le remarquable dévouement de ceux qui tentent de rattraper les erreurs du passé... Pourvu que ces récits nous donnent à toutes et à tous de l'espoir pour l'avenir ! Sensibiliser en faisant rêver Loin de l'écoanxiété, le sujet est traité avec légèreté, poésie et optimisme, pour sensibiliser tout en faisant rêver. Entraide, espoir, détermination et action sont inscrits en filigrane derrière chaque histoire. Les sublimes illustrations à l'aquarelle d'Ella Beech parcourent les doubles pages, magnifiant paysages et animaux méconnus, pour un voyage autour du monde tout en douceur, empreint de lyrisme.