Villa Seurat

Catherine Kessedjian

Paris, 1925-1966. Sur un ancien terrain vague du XIVe arrondissement, la Villa Seurat surgit comme une utopie architecturale et artistique. Conçue par André Lurçat, elle incarne l'avant-garde du mouvement moderne avec ses façades de béton blanc, ses ateliers baignés de lumière, ses petits jardins et terrasses. Cette voie privée devient rapidement le refuge d'une communauté cosmopolite d'artistes qui marquent l'histoire culturelle à partir des Années folles. Ce livre révèle pour la première fois l'histoire d'ensemble de ce lieu mythique et de ses habitants. Jean Lurçat y développe le renouveau de la tapisserie française, rejoint par Marcel Gromaire, Mario Prassinos et Mathieu Matégot. Chana Orloff fait construire par Auguste Perret un atelier qu'elle fuira en 1942, échappant à la rafle du Vél d'Hiv. Edouard Goerg et Marcel Gromaire y créent des oeuvres majeures. Au numéro 18, une effervescence littéraire s'organise autour d'Henry Miller, Michael Fraenkel et leurs visiteurs : Anaïs Nin, Lawrence Durrell, Raymond Queneau. S'y succèdent Antonin Artaud, Chaïm Soutine. Eugene McCown transforme le numéro 1 en temple du jazz parisien. Plus tard, Salvador Dalí y installe son QG provisoire. Fruit de recherches diverses, notamment dans des archives inédites, cet ouvrage - le premier consacré à la Villa Seurat dans son ensemble - conçu et dirigé par Catherine Kessedjian, réunit les contributions de spécialistes : Jérôme Kagan sur la genèse de la Villa dans le Montparnasse de l'époque, Patrick Besnier sur la création littéraire, Martine Mathias sur la tapisserie, Chantal Trubert sur l'illustration, Olivier Renault sur la musique.

Par Catherine Kessedjian
Chez Lelivredart

Catherine Kessedjian

Lelivredart

Histoire de l'art

Villa Seurat

Catherine Kessedjian

Paru le 14/11/2025

295 pages

Lelivredart

29,00 €

9782355324611
