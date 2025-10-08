Inscription
#Album jeunesse

Le petit journal de mes saisons

Grant Snider

ActuaLitté
Des grands moments aux petits riens du quotidien : la rentrée, les jeux, le jardinage, une partie de basket, une balade dans la neige, les vacances, une baignade dans la mer. Une fenêtre ouverte sur les émotions La confiance, l'amitié, l'avenir, l'ennui. Tour à tour, les émotions qui habitent les enfants sont abordées, qu'elles soient difficiles (anxiété, frustration) ou douces (joie, émerveillement, curiosité). Une véritable ode à l'enfance pour les petits et les plus grands, qui prendront un vrai plaisir à se remémorer leurs souvenirs. Un livre pour savourer la beauté de chaque instant Ce recueil, aux illustrations lumineuses et épurées, comporte trente-six poèmes, qui se lisent comme un journal intime. Organisés autour des saisons, ils permettent à l'enfant de voir défiler son année et les hauts et les bas qui peuvent la traverser. Avec douceur et subtilité, ils l'amènent à comprendre que tout mérite son attention : des choses minuscules (la coquille d'un escargot, les couleurs d'une fleur) aux moments importants. Chaque texte explore avec justesse des scènes familières auxquelles s'ajoute un soupçon d'inattendu et d'émerveillement. Le Petit Journal de mes saisons est une invitation à regarder le monde autrement et à se lancer, à son tour, dans l'écriture poétique. Il devrait conquérir les amateurs de poésie et les lecteurs plus réticents.

Le petit journal de mes saisons

Grant Snider

Paru le 08/10/2025

96 pages

Editions Milan

14,90 €

ActuaLitté
9782408057169
© Notice établie par ORB
