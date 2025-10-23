Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Les clés du monde contemporain

La Documentation Française

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les repères essentiels pour comprendre le monde contemporain Questions internationales, la revue de référence dont les textes sont souvent choisis comme sujets pour l'épreuve de la spécialité HGGSP au bac, propose pour la première fois à ses lecteurs un hors-série spécial HGGSP. La rédaction a soigneusement sélectionné, parmi les 133 numéros parus, les 30 articles les plus pertinents en lien avec chaque thème du programme HGGSP de Première et Terminale. Chaque article a été actualisé et contextualisé pour offrir une compréhension approfondie des thèmes et faire la différence le jour de l'épreuve. Pour les professeurs, ce numéro constitue un support précieux pour l'accompagnement et l'approfondissement de leurs cours. Il est également un outil indispensable pour la réussite des 150 000 élèves de Première et des 100 000 élèves de Terminale qui ont choisi la spécialité HGGSP.

Par La Documentation Française
Chez La Documentation Française

|

Auteur

La Documentation Française

Editeur

La Documentation Française

Genre

Géopolitique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les clés du monde contemporain par La Documentation Française

Commenter ce livre

 

Les clés du monde contemporain

La Documentation Française

Paru le 23/10/2025

170 pages

La Documentation Française

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782111742345
9782111742345
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.