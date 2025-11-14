Mieux comprendre mon copain autiste

Ce petit guide humoristique et illustré est destiné autant à un jeune public qu'aux adultes, familles et enseignants, pour mieux les sensibiliser à l'autisme qui touche environ 700 000 personnes en France, dont 100 000 ont moins de 20 ans. Ce livre s'adresse plus particulièrement aux enfants de 5 à 15 ans qui côtoient un enfant porteur d'un Trouble du Spectre de l'Autisme. Un guide drôle et sympathique rédigé avec l'appui d'un professeur spécialisé pour dédramatiser des situations qui peuvent être source d'angoisses et parfois de conflits, afin de les aborder avec le plus de bonne humeur possible. N'oublions pas que la majorité des enfants n'ont pas de réticences avec la différence, alors profitons-en pour établir le contact et éveiller leur empathie !