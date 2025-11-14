Inde, est-ce ainsi que nos rêves vivent ?

Comment retrouver les sensations intenses des moments partagés avec la femme aimée quand elle n'est plus là. L'écriture incandescente de Patrice Favaro se nourrit d'ultimes voyages en Inde pour faire appel au souvenir des lieux, des gens, des joies et des drames qui ont secoué ce pays à nul autre pareil pendant vingt-cinq ans de pérégrinations. Mêlant méditations personnelles et réflexions spirituelles au coeur de ces va-et-vient entre la France et l'Inde, ce récit vibre et foisonne sur une terre d'éveil qui se révèle terrain d'épreuves. Ce texte bouleversant interroge le lien entre amour, déracinement et quête de sens. Il est une ode au vivant, à l'altérité et à l'élan créateur féminin. A travers le portrait en creux de la femme aimée disparue, une plongée dans l'Inde contemporaine parcourue à deux pendant 25 ans. Une réflexion en douceur sur les enjeux du déracinement. L'exigence au quotidien de ceux qui sont sur la route. EXTRAIT : " Chaleur et poussière. Abrasion. L'Inde finit inévitablement par m'avoir. A l'usure. Elle me dépouille, me met à nu. Qui va en Inde n'en revient jamais indemne. Et celui qui sans cesse y retourne ? J'en suis revenu chaque fois vivant, plus vivant qu'avant, jamais intact. [...] Le contraire de l'ennui, c'est être présent, intensément, ici et maintenant. C'est vivre jusqu'à l'incandescence, l'embrasement, sans souci de durer, sans s'économiser. "