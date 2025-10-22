Inscription
#Beaux livres

Sacs

Lucia Savi

Le sac, l'accessoire le plus désirable de la mode ! A l'heure où le vintage remporte tous les suffrages des modeux et où le marché de seconde main explose sur les plateformes de vente en ligne, cet ouvrage propose une incursion fascinante dans l'univers des sacs iconiques, un voyage à travers le luxe, la mode et le design. Ce livre photographique célèbre des sacs devenus de véritables symboles de statut social : du Kelly d'Hermès au Baguette de Fendi, du 2. 55 de Chanel au ou Bamboo de Gucci. Chaque modèle est accompagné de son histoire et d'une fiche technique. Cet ouvrage qui fait la part belle à de magnifiques photographies sera indispensable à tous les passionnés de mode et aux collectionneurs. Parmi les 30 modèles : Baguette de Fendi, Bamboo de Gucci, Kelly ou Birkin d'Hermès, Bao Bao de Issey Miyake, Lady de Dior, Galleria de Prada, Luggage de Céline, Paddington de Chloé...

Par Lucia Savi
Hugo et Compagnie

|

Auteur

Lucia Savi

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Accessoire de mode

Sacs

Lucia Savi

Paru le 22/10/2025

240 pages

Hugo et Compagnie

34,95 €

9791042901806
© Notice établie par ORB
