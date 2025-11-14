Inscription
#Essais

Un chat qui a du chien

Jim Davis

Le chat le plus paresseux de l'histoire de la BD voit le jour en 78 dans la presse quotidienne et dominicale américaine. Garfield, adulé par son maître, peut savourer tout à loisir le plaisir de ne rien faire ; gras, toujours fatigué, toujours affamé, toujours bavard, il philosophe avec humour sur sa condition féline. En n'oubliant pas de s'alimenter et de se reposer, bien sûr... Les éditions Bagheera ont édité en 91 un album de Garfield. Dargaud a toutefois récupéré l'exclusivité de cette série et poursuit l'édition de Garfield à raison de 2 titres par an.

Par Jim Davis
Chez Dargaud

|

Auteur

Jim Davis

Editeur

Dargaud

Genre

Humour

Un chat qui a du chien

Jim Davis

Paru le 14/11/2025

48 pages

Dargaud

12,95 €

