Si vous savez vous battre, rejoignez la Garde Mortelle dans son combat éternel contre la Ligue des Nécromanciens. Seul petit détail : il faut d'abord mourir pour intégrer l'équipe. Mais comme Clara, vous pourriez y voir une formidable occasion de vous faire des amis... ou de mettre la main sur des armes magiques capables de terrasser des abominations indicibles. Après Sunstone, Sunstone Mercy et Fine Print, découvrez une nouvelle série indé de Stjepan Sejic dans le catalogue Panini Comics. Moins axée sur le côté sexy, Death Vigil met en avant tout le talent de l'auteur en matière de design, de construction d'univers et d'humour, au service d'un casting de personnages aussi drôles qu'attachants.