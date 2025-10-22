Inscription
#Comics

Death Vigil

Benjamin Viette, Stjepan Sejic

Si vous savez vous battre, rejoignez la Garde Mortelle dans son combat éternel contre la Ligue des Nécromanciens. Seul petit détail : il faut d'abord mourir pour intégrer l'équipe. Mais comme Clara, vous pourriez y voir une formidable occasion de vous faire des amis... ou de mettre la main sur des armes magiques capables de terrasser des abominations indicibles. Après Sunstone, Sunstone Mercy et Fine Print, découvrez une nouvelle série indé de Stjepan Sejic dans le catalogue Panini Comics. Moins axée sur le côté sexy, Death Vigil met en avant tout le talent de l'auteur en matière de design, de construction d'univers et d'humour, au service d'un casting de personnages aussi drôles qu'attachants.

Par Benjamin Viette, Stjepan Sejic
Chez Panini comics

|

Auteur

Benjamin Viette, Stjepan Sejic

Editeur

Panini comics

Genre

Comics divers

Death Vigil

Stjepan Sejic trad. Benjamin Viette

Paru le 22/10/2025

256 pages

Panini comics

26,00 €

9791039140881
© Notice établie par ORB
