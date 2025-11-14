Pop-poesie et nouveau realisme (1972-1987) suivi de correspondance avec claude pelieu (1976-1978)

Anthologie de textes écrits dans les années 1970, ce volume s'inscrit dans l'histoire de ce que l'on appelle aujourd'hui les poésies expérimentales. Ecriture faite de collages (petites annonces, affiches de cinéma revues pronographiques, tickets de caisse, de métro etc.), d'emprunts, de références au Pop-art : poésie de l'ex-tériorité, poésie ready-made, poésie de détournements. Portraits d'une époque ou bande-annonce d'une contre-utopie – le monde perçu comme une industrie pornographique – ces textes sont une expérimentation littéraire de qualité, joyeuse et désespérée. L'on pensera au cut-up et cela n'est pas étonnant puisque l'auteur sera en contact avec Claude Pélieu, traducteur et introducteur avec Mary Beach de William Burroughs en France.