Tom Sawyer & Huckleberry Finn - Coffret Totem

Tom et Huck font les quatre cents coups. Ils se rêvent pirates, Indiens ou chercheurs de trésor, mais leurs escapades intrépides ne tardent pas à les mettre face à des dangers bien réels. Si Tom Sawyer est une ode enchantée à l'enfance, le récit des Aventures de Huckleberry Finn devient la parabole du conflit entre l'innocence et la déchéance du monde adulte. Cette épopée d'un jeune garçon et d'un esclave en fuite le long du fleuve Mississippi est l'une des sources qui irriguent la littérature américaine. "Avant Mark Twain, il n'y avait rien", disait Hemingway. Twain fait partie des rares écrivains ayant su saisir l'esprit de l'enfance, la richesse de ses aventures et la violence de ses déchirements.