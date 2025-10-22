Minecraft - Out of Order T01

Riley est un fermier tranquille, peu porté sur l'aventure, menant une vie paisible dans un petit hameau. Mais tout bascule le jour où la redoutable Province de la Perfection Semblable envahit la région et réduit tout en cendres. Leur croisade pour imposer leur vision de la "Perfection" à l'Overworld pousse Riley et ses amis à se rebeller, les entraînant malgré eux dans une épopée extraordinaire ! Le phénomène Minecraft ne faiblit pas ! Près de 15 ans après sa création, le jeu reste un incontournable, son adaptation au cinéma fait sensation et ses bandes dessinées rencontrent un succès retentissant. Cette nouvelle aventure ravira les fans, petits et grands !