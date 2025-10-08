Mon anxiété à apaiser

Milo a deux amis très spéciaux : Hessi et Touva, qui le suivent partout et le protègent, chacun à sa manière. Mais quand il y a trop de nouveautés, le petit garçon devient terriblement anxieux. Touva a beau dire que tout va bien se passer, Hessi, lui, ne cesse de s'inquiéter. Sur le dos de Milo, il pèse de plus en plus lourd... Heureusement, son papa va lui montrer comment apaiser ce copain devenu trop encombrant. Entre albums et outils pédagogiques, la collection " Mes histoires du calme " guide les enfants et les parents dans les moments clés et les problématiques du quotidien. - Une histoire à trous pour adapter l'intrigue aux intérêts de votre enfant et l'impliquer dans la lecture. - Les explications d'Héloïse Junier, psychologue pour enfants, afin de décrypter les problématiques rencontrées et les comprendre par le prisme de l'histoire racontée. - Les magnifiques illustrations de Carole Xénard pour s'embarquer dans des univers doux et fantaisistes, semés de détails symboliques.