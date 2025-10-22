Inscription
#Imaginaire

Coeur en feu

Amanda Bouchet

ActuaLitté
Le pouvoir des Dieux coule dans ses veines. Le destin de Cat Fisa l'a enfin rattrapée. Embrasser sa destinée l'oblige à franchir une dernière étape terrifiante : réunir les trois royaumes et prendre sa place de reine avec Griffin, le seigneur de guerre devenu roi. Mais forger leur royaume ne peut signifier qu'une chose : partir en guerre contre le Fisa et sa violente Alpha, la propre mère de Cat, Andromède. Auparavant, Cat était l'unique faiblesse d'Andromède. Mais celle-ci semble maintenant connaître tous les tours possibles et imaginables, et la magie de Cat refuse de fonctionner normalement. Quand la tragédie frappe, Cat libère le pouvoir qu'elle a craint toute sa vie, mais le mauvais usage qu'elle fait du cadeau des Dieux a de terribles répercussions. Arrachée à Griffin et au foyer qu'elle avait appris à aimer, sa seule option est d'accepter complètement le pouvoir qu'elle a renié pour pouvoir retourner auprès des siens, affronter sa meurtrière de mère et terminer de restaurer son royaume, quel qu'en soit le prix final.

Par Amanda Bouchet
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Amanda Bouchet

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Coeur en feu

Amanda Bouchet

Paru le 22/10/2025

MXM Bookmark

29,99 €

ActuaLitté
9791038167100
