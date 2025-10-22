Inscription
#Imaginaire

De soufre et de miel

A. N. Payton

ActuaLitté
Elle est prête à tout sacrifier pour sauver son peuple. Tout, sauf son coeur. Après des siècles de guerre, la paix prend un goût amer lorsque les parents de la princesse Sal s'enfuient en emportant avec eux la moitié de l'armée sorcière. Sal n'a pas le choix : pour éviter l'anéantissement, elle doit se rendre au roi vampire, Kadence, et renoncer à sa magie. Hanté par des siècles de haine, le roi Kadence ne s'attendait pas à tomber sous le charme d'une sorcière. Entre vengeance et tentation, il ignore s'il a davantage envie de l'embrasser ou de la tuer. Et malgré leur attirance, les ravages de leur passé commun menacent de tout embraser... y compris leurs royaumes.

Par A. N. Payton
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

A. N. Payton

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

De soufre et de miel

A. N. Payton

Paru le 22/10/2025

MXM Bookmark

21,99 €

ActuaLitté
9791038143753
© Notice établie par ORB
