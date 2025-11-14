À la recherche de mon fils

En 1950, Raymond Maufrais, 23 ans, disparaît mystérieusement au cours d'une exploration solitaire des légendaires monts Tumuc-Humac, aux confins de la Guyane et du Brésil. Seule piste : son journal, découvert par un Indien à son dernier bivouac (qui deviendra un livre mythique sous le titre Aventures en Guyane ). Son père, Edgar, se lance sur ses traces et passe le reste de sa vie à parcourir l'Amazonie pour le retrouver. En vain. A la recherche de mon fils est le récit de sa quête impossible : un des plus poignants témoignages jamais écrits sur la force de l'amour paternel. Humble comptable à l'arsenal de Toulon, Edgar Maufrais n'était en rien préparé à affronter les périls que la forêt vierge réservait encore à cette époque aux Européens. Il meurt à 74 ans après seize années d'efforts démesurés pour ramener son fils chez lui. "Chronique implacable d'une longue descente "au coeur des ténèbres", A la recherche de mon fils est une forme de tragédie grecque scellée dans les tréfonds de la jungle. Un récit d'une rare vérité". Patrice Franceschi